БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о внесении изменения в указ Президента Азербайджана № 148 от 26 июня 2018 года "Об обеспечении деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана".

Данным изменением расширены полномочия Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана.

Согласно указу, выдача нормообразующих документов в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами, также внесена в перечень обязанностей агентства.

(Редактор: Наталья Кочнева)