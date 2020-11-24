Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в связи с государственной регистрацией юридических лиц

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник утвердил поправки в законы Азербайджана "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" и "О профессиональном образовании".

Как передает Trend, в закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" Азербайджана добавлен пункт 8-1.2 в следующем содержании:

"Государственная регистрация публичного юридического лица, созданного соответствующим органом исполнительной власти, осуществляется даже в случае, если члены его органов управления не назначены в полном составе".