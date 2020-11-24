Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "О социальных пособиях"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник утвердил поправки в закон "О социальных пособиях".

Как сообщает Trend, поправки определяют случаи, в которых за усыновленного ребенка назначается пособие. Так, пособие за усыновление, потерявшего родителя или лишившегося родительской опеки, ребенка в возрасте 3-18 лет, а также ребенка с ограниченными физическими возможностями в возрасте 0-18 лет, будет назначаться усыновителю за ребенка, усыновленного после первого января 2021 года (при представлении вступившего в законную силу судебного решения об усыновлении ребенка).

Также если лица, обладающие правом на пожизненное пособие государственным служащим, пособие по возрасту, пособие по инвалидности для лиц старше 18 лет, пособие за потерю главы семьи, в том числе определенная соответствующим органом исполнительной власти категория лиц, обладающие правом на пособие относительно коммунальных, транспортных и других услуг, получают право на назначение пособия за усыновление ребенка, в том числе ребенка с ограниченными физическими возможностями до 18 лет, то таким лицам будут назначены оба вида пособия.