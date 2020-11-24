Агдам можно превратить в кавказский Дубай

БАКУ /Trend/ - Хотя каждый освобожденный от оккупации район занимает свою долю в экономике страны, Агдам будет особенно выделяться среди этих регионов, так как у него есть потенциал cыграть роль локомотива в развитии Карабахского экономического района.

Об этом во вторник сказал Trend эксперт-экономист Эльданиз Амиров.

По его словам, во время первой Карабахской войны Агдамскому, как и ряду других районов, был нанесен колоссальный ущерб.

"После полного освобождения от оккупации появилась возможность экономического развития района. Для сначала следует отметить существующий потенциал для развития сельского хозяйства", - сказал Амиров.

Он считает, что рельеф Агдамского районе крайне выгоден для ведения сельского хозяйства, поскольку упрощает использование сельхозтехники, проведение оросительных работ.

"Возможность направления водных ресурсов из других освобожденных районов позволяет говорить о том, что мы станем свидетелями стремительного развития сельского хозяйства, в том числе животноводства, в Агдаме. Говоря о сельскохозяйственном производстве, нельзя забывать о том вкладе, который этот сектор может внести в пищевую и легкую промышленность. Продукция агдамских виноделов была популярна на всем постсоветском пространстве. Строительство новых винных заводов будет означать возвращение известного много лет назад бренда. Хочу добавить, что на месте стоянки древнего человека "Узерликтепе" на территории района были обнаружены семена сорта винограда Vitis Vinifera, относящиеся к середине II тысячелетия до нашей эры. Все это показывает, что существует особая возможность с точки зрения налаживания большой маркетинговой деятельности для стремительного возрождения виноделия в Агдаме", - подчеркнул Амиров.

По мнению эксперта, вторая движущая сила экономики - это потенциал торгового сектора. Географическое положение региона увеличивает этот потенциал: "В последующие годы на территории Агдамского района возможно создание крупнейшей торговой зоны не только в масштабе страны, но и всего региона. Новый коридор Турция-Центральная Азия, образовавшийся с открытием Нахчыванского коридора, будет проходить по южной границе этого района, что превратит Агдамский район в гигантский торговый хаб, которым смогут пользоваться страны Южного и Северного Кавказа, Центральной Азии, а также Иран, Турция и другие страны. Если инициировать определенную систему льгот, воспользовавшись международным опытом, можно превратить Агдам в кавказский Дубай".

Амиров также отметил, что в Агдамском районе есть месторождения известняка, богатые залежи глины: "Самое главное, что запасы этих месторождений достаточно велики. Это также позволяет создавать крупные промышленные предприятия по эксплуатации и переработке этих ресурсов. Данные предприятия будут одновременно обеспечивать потребности прилегающих территорий и улучшать экономическую ситуацию в регионе. Говоря об экономическом потенциале, необходимо восстановить здесь те сферы экономической деятельности, которые соответствуют требованиям текущей ситуации. К ним можно отнести производство станкового оборудования, асфальта, консервированной, сырно-молочной продукции, коконоводство, ковроткачество и другие".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)