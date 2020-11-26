БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выросла урожайность цитрусовых.

Об этом в четверг сказал Trend заведующий отделом фруктоводства министерства сельского хозяйства Сурхай Новрузов.

По его словам, рост урожайности зафиксирован в основном по лимону, фейхоа, апельсину и мандаринам.

"По сравнению с 2018 годом урожайность цитрусовых в 2019 году увеличилась: на 3% по производству лимонов, 11% по фейхоа, 7% по апельсинам и примерно на 2% по мандаринам", - сказал Новрузов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)