В Азербайджане выросла урожайность цитрусовых
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выросла урожайность цитрусовых.
Об этом в четверг сказал Trend заведующий отделом фруктоводства министерства сельского хозяйства Сурхай Новрузов.
По его словам, рост урожайности зафиксирован в основном по лимону, фейхоа, апельсину и мандаринам.
"По сравнению с 2018 годом урожайность цитрусовых в 2019 году увеличилась: на 3% по производству лимонов, 11% по фейхоа, 7% по апельсинам и примерно на 2% по мандаринам", - сказал Новрузов.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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