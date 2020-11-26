Кельбаджар может стать одним из районов, не зависящих от центрального бюджета - эксперт

БАКУ /Trend/ - Воспользовавшись потенциалом лишь в трех направлениях - сельское хозяйство и животноводство, горнодобывающая промышленность, туризм, мы сможем превратить Кельбаджар в один из немногих районов, не зависящих от центрального бюджета.

Об этом в четверг сказал Trend эксперт-экономист Эльданиз Амиров.

"Несмотря на то, что в Кельбаджарском районе имеется достаточный потенциал для развития животноводства и сельского хозяйства, также есть большие перспективы для развития здесь горнодобывающей промышленности. Потому что местные ресурсы не ограничиваются месторождениями золота и ртути. Среди богатых залежей района также месторождения туфа, глины, перлита, известняка, пригодного для изготовления облицовочного камня, месторождения мраморного оникса, нефроида, обсидиана, лиственита. Общеизвестно, что армяне долгие годы эксплуатировали месторождениях полезных ископаемых Кельбаджара. Согласно данным прошлых лет, запасы золота месторождения "Союдлу" (Зод) состаляли 112,5 тонны , "Агдуздаг" и "Тутхун" - более 13 тонн. Общие запасы месторождения ртути "Агъятаг", "Левчай", "Чорбулаг" составляли 850 тонн, запасы месторождения "Гамышлы" и "Аггая" - более 200 тонн. Помимо этого, в районе есть и другие месторождения с запасами различного рода ископаемых", - сказал Амиров.

Эксперт считает, что с возобновлением геологоразведочных работ на данных участках, применением нового технологического подхода и проведением геологоразведочных работ с использованием современных научно-технических средств, а также с использованием спутниковых снимков будут открыты новые месторождения. Амирли также не исключил наличие в районе новых золотоносных рудников. Об этом свидетельствуют географический рельеф Кельбаджара и выявленные много лет назад ресурсы.

"Для более успешной разведки здешних запасов может быть создан консорциум. Это не только обеспечит более эффективный поиск залежей, но и привлечет прямые иностранные инвестиции в данный регион. Это, в свою очередь, сделает страну нерезидента заинтересованной стороной в обеспечении здесь стабильности", - сказал эксперт.

Говоря о других возможностях Кельбаджара, Амиров отметил туристический потенциал района.

"До оккупации в поселке Истису Кельбаджара находились два крупных санатория всесоюзного значения, где ежегодно лечились и отдыхали 50 тысяч человек. Источник минеральной воды "Истису" обладает важными лечебными свойствами. Здесь также находились санаторий и завод по розливу минеральной воды. Рельеф Кельбаджарского района позволяет создать здесь одни из лучших "канатных дорог" в мире. Потенциал района позволяет превратить его в крупнейший туристических центр на Кавказе, который сможет составить серьезную конкуренцию туристическим центрам Грузии", - сказал эксперт.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)