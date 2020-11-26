В Карабахе будут созданы широкие возможности для капиталовложений - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - В освобожденном от оккупации Карабахе будут созданы широкие возможности для капиталовложений.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на церемонии открытия 36-й сессии Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества (COMCEC) сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

На церемонии выступил глава азербайджанской делегации, министр экономики Микаил Джаббаров. Пожелав успехов в работе 36-й сессии COMCEC, которая является ярким примером сотрудничества в исламском мире, министр подчеркнул, что реализация новых инфраструктурных и строительных проектов в освобожденном Карабахском регионе является одной из основных задач, стоящих перед нашей страной. Подчеркнул, что в Карабахском регионе будут созданы широкие возможности для капиталовложений, а также пригласил страны-члены ОИС к сотрудничеству в проектах, которые будут реализованы на наших освобожденных территориях.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)