Состоялось открытие 36-й сессии COMCEC под председательством президента Турции (ФОТО) (версия 2)

(первая версия в 17:47)

БАКУ /Trend/ - 25 ноября в формате видеоконференции была проведена церемония открытия 36-й сессии Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества (COMCEC) под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

В мероприятии участвовали делегации стран-членов ОИС, представители специализированных институтов ОИС и различных международных организаций.

В церемонии со вступительной речью выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Генсек ОИС Юсеф бин Ахмад Аль-Осайми, официальные лица Бангладеш, Кувейта, Нигерии по азиатским, арабским и африканским региональным группам отметили важность расширения связей братства и солидарности между государствами, входящими в ОИС, довели до внимания пути укрепления экономического и торгового сотрудничества.

Затем слово для специального выступления было предоставлено Азербайджану.

Руководитель азербайджанской делегации, министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул роль ОИС в улучшении благополучия и решении проблем в исламском мире, сотрудничество стран-членов посредством различных платформ структуры, реализацию совместных проектов.

Было подчеркнуто, что Азербайджан участвует в специальной программе COMCEC по пандемии коронавируса COVID-19.