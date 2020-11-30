В более чем 100 объектах общепита в Азербайджане выявлены нарушения карантина (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В целях контроля за выполнением рекомендаций по профилактике распространения коронавируса (COVID-19), утвержденных Кабинетом министров, Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана провело 1841 мониторинг.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве, мониторинги были проведены в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе, а также в других районах, где наблюдается рост числа заражений COVİD-19 (Гянджа, Шамкир, Сабирабад, Агстафа, Мингячевир), в целом в 999 объектах общественного питания.

В ходе проверок было выявлено, что в 111 заведениях общепита не соблюдаются правила, утвержденные постановлениями Кабинета министров. В связи с этим в рамках законодательства были приняты соответствующие административные меры.

В основном недостатки были связаны с отсутствием контроля за ношением медицинских масок работниками и клиентами, а также несоблюдением требований к размещению посетителей в период пандемии.

В Агентстве отметили, что согласно постановлению Кабинета министров, в залах объектов общепита расстояние между сиденьями не должно быть меньше одного метра, а между столами - не менее двух метров. Перед входом в объект общепита должна быть размещена информация о правилах по приему клиентов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)