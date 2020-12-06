Оказана поддержка трудоустройству более 500 членов семей шехидов и ветеранов войны - минтруда Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджана министерство труда и социальной защиты населения принимает активные меры по оказанию социальной поддержки участникам Отечественной войны и их семьям, семьям шехидов, мирным жителям, пострадавшим от армянского террора.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, Государственное агентство занятости при министерстве оказало поддержку трудоустройству уже более 500 человек из этой категории.

Так, 305 из них (в том числе 215 членов семей шехидов, 70 ветеранов войны и раненых) были задействованы в программе самозанятости, часть из них уже обеспечена активами, а остальные продолжают обеспечиваться. Также ведется работа по привлечению к оплачиваемым общественным работам более 200 человек (в том числе 82 члена семей шехидов, 110 ветеранов войны и раненых или членов их семей и др.), более ста из них уже работают, а другие будут привлечены к общественным работам в ближайшие дни.

Деятельность в этом направлении продолжается, сказали в минтруда.

(Редактор: Натаван Эфендиева)