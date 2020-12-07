Инвестирование Азербайджана в экономику Турции достигнет $20 млрд

БАКУ /Trend/ - Дальнейшее расширение азербайджано-турецких связей на новом этапе является одним из основных приоритетов. В 2019 году товарооборот между двумя странами составил 4 млрд 405 млн долларов. В целом же за последние годы в торговых связях между Азербайджаном и Турцией наблюдается тенденция роста.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Вугар Байрамов.

Депутат отметил, что в прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 33% в сравнении с 2018 годом, и на 73% - в сравнении с 2017 годом: «Так, в 2018 году общий товарооборот составил 3 млрд 403 млн долларов, в 2017 году – 2 млрд 667 млн долларов. Начиная с 2017 года, в двустороннем товарообороте всегда было положительное сальдо. В 2019 году оно возросло до рекордной цифры, составив 1 млрд 200 млн долларов. В последние годы Азербайджан стал одной из первых стран, больше всего инвестирующих в экономику Турции, вложив более 15 млрд долларов, а Турция инвестировала в экономику Азербайджана 12,5 млрд долларов. Учитывая подписанные договора, в ближайшее время инвестирование Азербайджана в экономику Турции вырастет до 20 млрд долларов".

Вугар Байрамов считает целесообразным, если бы в соответствии с "Соглашением о преференциальной торговле" был расширен список товаров, квота и пошлина по которым сведена к нулю. Последнее соглашение охватывает 15 товарных групп. "В целом же целесообразнее, если страны во взаимной внешней торговле поэтапно сведут к нулю квоты и пошлины по всем товарам. Также было бы целесообразным создание совместной с Турцией специальной экономической зоны на освобожденных от оккупации территориях. Если учесть, что между основной частью территории Азербайджана и Нахчываном будет коридор, то он может создать возможность для большего привлечения инвестиций в этот регион",- сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)