В ближайшие годы Карабах будет занимать отдельное место в туристическом секторе страны

БАКУ /Trend/ - После обеспечения безопасности освобожденных территорий и построения основных магистралей, ожидается большой приток местных туристов в Карабах. В настоящее время регион потенциально имеет около 10 миллионов местных туристов.

Об этом Trend сообщил эксперт по туризму Фариз Гаджиев.

Гаджиев сказал, что все с нетерпением ждут того дня, когда увидят наши священные земли, включая наших соотечественников, проживающих за рубежом. Эксперт по туризму добавил, что в ближайшие годы Карабахский регион будет занимать отдельное место в туристическом секторе страны.

По мнению Фариза Гаджиева, Шуша станет одним из символических городов азербайджанского туризма:

«Уверен, что большое количество иностранных туристов, которое посетит нашу страну в ближайшие годы, не покинет Азербайджан, не присоединившись к карабахскому турне. Достаточно покрытого мхом водопада "Зонтик" в Шуше, имеющего такое название из-за своего сходства с зонтиком под дождем, чтобы мотивировать всех отправиться туда. Также у нас будет разработан новый маршрут для зимнего туризма - Кельбаджарский район идеально подходит для него".

Считая возможной реализацию многих туристических проектов в Карабахе, Гаджиев сообщил, что на берегу реки Хакари в Губадлы можно построить ряд красивых баз отдыха.

"В ближайшее время в Кельбаджар-Истису возможно строительство пятизвездочных отелей и санаториев. Во всех освобожденных городах и регионах туристическая инфраструктура будет построена на взаимосвязанной основе", - отметил эксперт.

(Автор: Ильгама Исабалаева Редактор: Наталья Кочнева)