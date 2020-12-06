Среднемесячная номинальная зарплата по Нахчыванской АР незначительно выросла

БАКУ/Trend/ - В результате повышения заработной платы и ускорения развития частного сектора, среднемесячная номинальная заработная плата по Нахчыванской АР в январе-октябре 2020 года достигла 528 манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике Нахчыванской АР.

В целом, среднемесячная номинальная заработная плата за первые десять месяцев 2020 года была на 14,1 процентов больше, чем в январе-октябре прошлого года.

Отметим, что в прошлом году среднемесячная номинальная заработная плата по Нахчыванской АР составляла 462,7 маната.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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