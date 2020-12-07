БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет назначен новый председатель Счетной палаты.

Как сообщает в понедельник Trend, вопрос в связи с этим будет вынесен на обсуждение на очередном заседании Милли Меджлиса (парламент) 11 декабря.

Таким образом, в ходе заседания будет рассмотрен вопрос о назначении председателя Счетной палаты Азербайджана.