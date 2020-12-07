В Азербайджане будет назначен новый председатель Счетной палаты
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет назначен новый председатель Счетной палаты.
Как сообщает в понедельник Trend, вопрос в связи с этим будет вынесен на обсуждение на очередном заседании Милли Меджлиса (парламент) 11 декабря.
Таким образом, в ходе заседания будет рассмотрен вопрос о назначении председателя Счетной палаты Азербайджана.
Лента новостей
Официальный представитель "Лаборатории Касперского" о наиболее востребованных защитных решениях в Азербайджане
Рамиз Джафаров возвысился до вершины шехидства, оставив после себя прекрасную память - пятерых детей (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем председателя Палаты депутатов Италии (ФОТО/ВИДЕО)
Мать шехида Малика Зульфугарова перечислила выданные государством деньги в Фонд помощи Вооруженных сил Азербайджана (ФОТО)
СГБ Азербайджана задержала лицо, присвоившее денежные средства, предназначенные для раненых военнослужащих (ВИДЕО)
Швейцария видит потенциал в укреплении связей с Азербайджаном в области возобновляемых источников энергии - SECO