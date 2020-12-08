Названы организации, сотрудникам которых разрешено передвижение в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана опубликовал список государственных органов, принадлежащих государству юридических лиц, в том числе созданных от имени государства публичных юридических лиц, сотрудникам которых разрешается передвижение после внесения работодателем данных о них в портал icaze.e-gov.az.

Trend со ссылкой на Кабинет министров представляет вашему вниманию данный список:

1. Министерство транспорта, связи и высоких технологий

2. Министерство труда и социальной защиты населения

3. Министерство образования

4. Министерство экологии и природных ресурсов

5. Министерство экономики

6. Министерство финансов

7. Министерство сельского хозяйства

8. Министерство оборонной промышленности

9. Министерство энергетики

10. Министерство культуры

11. Министерство молодежи и спорта

12. Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев

13. Государственный комитет статистики

14. Государственный комитет градостроительства и архитектуры

15. Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей

16. Государственный комитет по работе с религиозными структурами

17. Государственный комитет по работе с диаспорой

18. Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики

19. Агентство пищевой безопасности

20. Государственное агентство по туризму

21. Агентство интеллектуальной собственности

22. Государственное агентство жилищного строительства

23. Государственное рекламное агентство

24. Азербайджанское государственное информационное агентство (АЗЕРТАДЖ)

25. Центральный банк, принадлежащие государству банки

26. Государственный нефтяной фонд

27. Городские и районные органы исполнительной власти

28. Государственный историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер"

29. Управление Приморского бульвара

30. Государственный экзаменационный центр

31. Счетная палата

32. Ипотечный и кредитно гарантийный фонд

33. Фонд страхования вкладов

34. Фонд социального развития вынужденных переселенцев

35. АО "Азерконтракт"

36. ЗАО "Аграркредит"

37. ОАО "Азерсу"

38. ПО "Азеригаз"

39. ОАО "Азеришыг"

40. ОАО "Азерэнержи"

41. ОАО "Азеристиликтеджхизат"

42. Государственная нефтяная компания (ее дочерние компании и совместные предприятия)

43. ОАО "Мелиорация и водное хозяйство"

44. ЗАО "AzerGold"

45. АО "Азераграртикинти"

46. ОАО ​"Азербайджанская промышленная корпорация"

47. ОАО "Азеркосмос"

48.ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство"

49. ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

50. ЗАО "Азербайджанcкие авиалинии"

51. Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана

52. Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана

53. Бакинское транспортное агентство

54. ЗАО "Бакинский метрополитен"

55. ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт"

56. Государственное морское агентство

57. Государственное агентство гражданской авиации

58. Производственное объединение Гянджинский автомобильный завод

59. ООО "Азерпочт"

60. ООО "Азтелеком"

61. ООО "АзИнТелеком"

62. ООО "Бакинская телефонная связь"

63. Государственная служба автомобильного транспорта

64. Центр подсчета данных министерства транспорта, связи и высоких технологий

65. ООО "Azercell Telecom"

66. ООО "Bakcell"

67. ООО "AzerFon"

68. Учреждения социального обслуживания и социальной реабилитации министерства труда и социальной защиты населения

69. Работники социальных служб министерства труда и социальной защиты населения

70. Предприятия по сбору и утилизации бытовых отходов.