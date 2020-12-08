В Азербайджане в 31 заведении общепита выявлены грубые нарушения режима карантина

БАКУ /Trend/ - В целях контроля за выполнением рекомендаций по профилактике распространения коронавируса (COVID-19), утвержденных Кабинетом Министров, Агентством пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе, а также в других районах, где наблюдается рост числа заражений COVİD-19 (Гянджа, Шеки, Губа, Лянкяран, Шамкир, Джалилабад, Сабирабад), в целом в 409 заведениях общественного питания проведено 794 мониторинга.

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве, в ходе проверок было выявлено, что в 31 заведении общепита не соблюдаются правила, утвержденные постановлениями Кабинета Министров. В связи с этими нарушениями, в рамках законодательства, были приняты соответствующие административные меры.

Нарушения были выявлены в Баку, Сумгайыте, Абшеронском, Шамкирском районах, Гяндже и Мингячевире.

В основном недостатки были связаны с отсутствием контроля за ношением медицинских масок работниками и клиентами, а также с несоблюдением требований по плотности посетителей в период пандемии.

Агентство продолжает проверки на предприятиях общественного питания в Баку, а также в регионах. В отношении предприятий, не соблюдающих утвержденные Кабинетом министров методические указания, будут приняты самые строгие меры.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)