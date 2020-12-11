В Баку доставлены 80 новых автобусов, еще 35 будут доставлены в ближайшее время - БТА

Экономика 11 декабря 2020 17:35 (UTC+04:00)
В Баку доставлены 80 новых автобусов, еще 35 будут доставлены в ближайшее время - БТА

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения удобства граждан, в целях предоставления им качественных и безопасных услуг в области пассажироперевозок, продолжается обновление автобусного парка. За последние пять лет автобусный парк столицы обновился на 40 процентов. Распоряжением Президента Азербайджана закуплены и введены в эксплуатацию в маршрутной сети Баку 603 современных пассажирских автобуса средней и большой вместимости. В этом году закуплено еще 115 автобусов, 80 из которых уже находятся в Баку. В ближайшее время будут доставлены еще 35 9-метровых автобусов, передают в пятницу Trend в Бакинском транспортном агентстве(БТА).

Было отмечено, что старые автобусы, срок эксплуатации которых истек, снимаются с линий и заменяются новыми, полностью отвечающими современным требованиям пассажироперевозок. Постепенно, наряду с центром города, качественные услуги общественного транспорта предоставляются гражданам в прилегающих к нему селах и поселках, ежедневно новыми и современными автобусами пользуются более 360 тысяч пассажиров.

В соответствии с поручением главы государства будет закуплено еще 320 современных автобусов средней и большой вместимости. В связи с этим на церемонии с участием Президентов Азербайджана и Турции 10 декабря было подписано соглашение между Бакинским транспортным агентством и компанией BMC Automatic Industry and Trade братской страны.

Эти автобусы, 170 из которых 9-метровые, а 150 - 12-метровые, полностью соответствую требованиям пассажироперевозок. Закупка новых современных и комфортабельных 9-метровых автобусов позволит предоставлять услуги по пассажирским перевозкам, в частности в селах и поселках. А наличие 18-метровых автобусов в автобусном парке важно с точки зрения управления пассажиропотоком в часы пик утром и вечером.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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