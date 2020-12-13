В Иране объявили о производстве 19,1 млн тонн стальных слитков

За восемь месяцев работы сталелитейщиков произведено 19 млн. 166,9 тысяч тонн слитков (сырая сталь), что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показывает рост на 8,4 процента, передает Trend со ссылкой на İRNA.

По данным ИРНА, статистические данные Министерства промышленности, рудников и торговли, показывает, что за первые восемь месяцев прошлого года было произведено 17 млн. 677,5 тысяч тонн.

Объем производства нерафинированной стали в период с апреля по сентябрь текущего года составил 16 млн. 700 тысяч тонн, что на 8,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В своей статистике Минпромторг зафиксировал производство стальных слитков за первые 6 месяцев текущего года на уровне 13 млн. 929,9 тысячи тонн, что по сравнению с 12 млн. 782,3 тысячи тонн, показатель первого полугодия прошлого года вырос на 9%.