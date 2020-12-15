Внесены изменения в устав ЗАО "AzerGold"

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана дал разъяснение Постановлению № 496.

Как сообщили во вторник Trend в Кабмине Азербайджана, в постановлении отражены доработки согласно соответствующим распоряжениям Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Так, согласно распоряжению Президента Азербайджана, помимо работ по изучению, исследованию и др. месторождений руд цветных металлов, ЗАО "AzerGold" также выполняет работы на месторождениях руд черных металлов.

До этого Общество выполняло работы по изучению, исследованию, разведке, разработке и управлению только месторождений руд цветных металлов, применяло новые технологии в этой области, осуществляло модернизацию и эффективное использование материально-технической базы, а также выполняло другие работы, связанные с развитием данного направления.

Исходя из вышеизложенного, возникла необходимость внести изменения в устав ЗАО "AzerGold" в разделе цели и деятельность.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)