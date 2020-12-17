В Шушу подана питьевая вода из второго источника (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По особому поручению Президента Ильхама Алиева ОАО "Азерсу" продолжает принимать неотложные меры по обеспечению устойчивого водоснабжения освобожденного города Шуша. Вслед за источником Кичик Кирс, в качестве альтернативного источника водоснабжения города Шуша, обеспечена подача воды из источника Зарыслы, сообщили в четверг Trend в пресс-службе ОАО "Азерсу".