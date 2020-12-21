Обнародованы доходы госбюджета Азербайджана на 2021 г.

БАКУ /Trend/ - Обнародован объем государственного бюджета Азербайджана на 2021 год, сообщает в понедельник Trend.

В проекте, представленном в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, доходы сводного бюджета на 2021 год спрогнозированы в 23828,1 млн манатов, что на 1 465,1 млн манатов (6,6%) больше в сравнении с 2020 годом.