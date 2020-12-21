Госфонд по стандартизации создан для поддержки азербайджанских предпринимателей (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - С целью доступности нормативно-технических документов для субъектов предпринимательства создан Госфонд по стандартизации, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госслужбу по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком.

Фонд является информационным ресурсом, состоящим из совокупности документов в области стандартизации и управляемым национальной структурой по стандартизации, а также созданным во взаимодействии с соответствующими государственными органами (учреждениями), международными, региональными, местными организациями, и управляемым со стороны публичного юридического лица "Азербайджанский институт стандартизации" при Госслужбе по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком.

Фонд содержит госстандарты, технические условия, международные (региональные) и межгосударственный стандарты, договора, а также официальную информацию и документы о правилах их применения.

Ресурсы Фонда создадут для местных субъектов предпринимательства, занимающихся производством, дополнительные возможности для поощрения производства, опирающегося на современные достижения науки, техники и технологий, способствуя тем самым повышению конкурентоспособности потребительских товаров, производимых в стране. Занимающиеся экспортом субъекты предпринимательства смогут ознакомиться с требованиями стран-импортеров, что, в свою очередь, внесет вклад в расширение экспортных возможностей страны, устранение необоснованных преград, с которыми предприниматели сталкиваются в процессе международной торговле.

Согласно требованиям законодательства, для субъектов предпринимательства, занимающихся оборотом потребительских товаров, к которым применяется техническое регулирование, обязательно выполнение стандартов и других нормативных документов Фонда. Продажа товаров, не отвечающих требованиям стандартов, запрещена, это считается нарушением потребительских прав. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за продажу товаров, не отвечающих требованиям стандартов и других нормативных документов, в отношении должностных лиц применяется административный штраф в размере от 1500 до 2000 манатов, юридических лиц - от 4000 до 6000 манатов.

Предприниматели и другие заинтересованные стороны могут ознакомиться с официальными изданиями нормативных документов по стандартизации в том числе на сайте www.azstand.gov.az

(Текст: Кямаля Сеидова)