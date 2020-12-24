В следующем году прогнозируется рост экономики Азербайджана на 1,9% - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - В 2021 году прогнозируется рост экономики Азербайджана на 1,9 процента.

Как сообщает в четверг Trend, об этом министр экономики Микаил Джаббаров во время обсуждений бюджета на 2021 год на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

"А согласно прогнозам международных организаций, экономика Азербайджана в следующем году вырастет на два процента", - сказал он.

Джаббаров отметил, что минэкономики настроено оптимистично. «Наш оптимизм связан с возвращением Карабаха и реинтеграцией освобожденных территорий в экономику страны. Развитие этих областей будет внеосить большой вклад в развитие нашей экономики».