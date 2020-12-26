БАКУ /Trend/ - В Азербайджане все защищенные вклады, независимо от суммы, полностью страхуются до 5 апреля 2021 года.

Как передает в субботу Trend, это отражено в изменениях в закон Азербайджана "О полном страховании вкладов", утвержденных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно изменениям, все защищенные вклады, процентные ставки которых находятся в пределах годовой процентной ставки, определенной по вкладам Попечительским советом Фонда страхования вкладов в соответствии со статьей 8.1.20 закона Азербайджана "О страховании вкладов", независимо от суммы, полностью застрахованы до 5 апреля 2021 года банками - участниками Фонда, имеющими специальный договор (лицензию) на осуществление банковской деятельности.

Напомним, что закон "О полном страховании вкладов" вступил в силу 19 января 2016 года и предусматривал полное страхование всех защищенных вкладов на 4 года и 9 месяцев с этой даты.