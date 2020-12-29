Главная задача на 2021 год - восстановление Карабаха и его реинтеграция в экономику страны - министр финансов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 2020 год не был простым для Азербайджана. Пандемия коронавируса негативно отразилась на всей мировой экономике.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов, комментируя предложения и мнения депутатов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

"Сократились налоговые и таможенные поступления в бюджет. В связи с этим были внесены поправки в государственный бюджет. В текущем году из-за пандемии Азербайджан столкнулся с достаточно тяжелыми социально-экономическими проблемами, но в результате своевременно принятых системных мер эти проблемы удалось решить", - подчеркнул Шарифов.

Он отметил, что в результате 44-дневной Отечественной войны азербайджанская армия положила конец оккупации земель страны: "Мы должны учитывать все эти процессы. Основной задачей, стоящей перед государственным бюджетом на 2021 год, является восстановление Карабаха и реинтеграция в экономику Азербайджана. Учитывая это, Азербайджан принимает необходимые меры, проводит соответствующую работу по привлечению дополнительных финансовых средств".