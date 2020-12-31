США решили повысить пошлины в отношении некоторых товаров из ЕС

Члены торгового представительства США объявили о повышении пошлин на некоторые виды продукции, ввозимой из Европейского союза, в том числе на самолетные детали и вина из Франции и Германии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщается в заявление торгового представительства США.

Согласно данным, в ведомстве увеличивают размер пошлин на детали, используемые при сборке самолетов, на определенные виды неигристых вин, а также на коньяки и другие виды бренди.

В представительстве не сообщили, когда повышение пошлин вступит в силу, однако подчеркнули, что подробности будут раскрыты "в ближайшее время".

По информации Reuters, данное повышение пошлин представляет собой новый шаг в рамках многолетнего спора между США и ЕС по вопросам субсидирования авиапроизводителей. Речь идет о тяжбе с участием американской компании Boeing и европейской корпорации Airbus.

Торговый конфликт Вашингтона и Брюсселя вокруг Boeing и Airbus продолжается с 2004 года. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении норм ВТО и предоставлении своим самолетостроителям неразрешенных госдотаций. В 2019 орган разрешения споров ВТО констатировал наличие нарушений норм организации в деле Airbus, что дало легальное право на введение компенсирующих пошлин со стороны США. Однако в 2020 году аналогичное решение было принято в пользу ЕС по делу Boeing. Администрация действующего президента США Дональда Трампа уже в 2019 году ввела таможенные тарифы в отношении ЕС по делу Airbus на общую сумму примерно в $7,5 млрд.