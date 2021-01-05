В ближайшее время будет обеспечено движение по новой трассе Физули-Шуша (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Проект, начатый сразу после церемонии закладки фундамента новой дороги до города Шуша во время поездки Президента Азербайджана, победоносного Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в освобожденные Физулинский и Джебраильский районы 16 ноября, успешно продолжается.

Как сообщили во вторник Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, проектная протяженность автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, которая строится в соответствии с распоряжением и поручениями главы государства, а также с учетом будущих перспектив развития Карабаха, составляет 101,5 километра. Общая ширина автодороги составит 37,7 метров.

Основная часть автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша будет состоять из четырех полос с общей шириной 21,5 метра. Кроме того, в местах, где это позволят особенности рельефа, проектом предусмотрено строительство резервной полосы в каждом направлении. В целом дорога будет состоять из 6 полос движения, включая резервные.

Автомобильная дорога Физули-Шуша будет брать начало от участка автомобильной дороги М6 Гаджигабул-Бахрамтапа-Миндживан-Государственная граница Армении, проходящей через село Ахмедбейли Физулинского района, и будет пролегать через территорию освобожденных: Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов. Она будет проходить через более, чем 20 населенных пунктов.

Проект условно разделен на пять частей, чтобы в короткие сроки завершить строительство новой трассы. Как основная сила, персонал Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана в настоящее время проводит строительные работы на протяжении всего проекта. Кроме того, в нём задействована группа турецких компаний, во главе с Kolin İnşaat, а также местная строительная компания, обладающая опытом строительства дорог в труднопроходимой местности.

Для обеспечения комфортного и безопасного движения автотранспорта по новой трассе Физули-Шуша в короткие сроки планируется построить и ввести в эксплуатацию новую 2-полосную дорогу с гравийным покрытием. В данном направлении на всей протяженности дороги мобилизованы соответствующие силы. Разумеется, параллельно продолжаются и строительные работы в рамках проекта. Согласно графику, работы планируется завершить в конце этого - начале будущего года.

В рамках проекта предусмотрено строительство водоотводных труб разного диаметра, а также автомобильных мостов.

В Агентстве добавили, что благодаря строительству новой трассы Ахмедбейли-Физули-Шуша расстояние от столицы Баку до города Шуша будет сокращено и составит примерно 363 километра.

Отметим, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписанным 17 ноября 2020 года, в целях проектирования и строительства автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша общей протяженностью 101,5 километра из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделены 50,0 миллионов манатов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)