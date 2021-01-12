"Формула-1" обновила календарь гонок на 2021 год

БАКУ /Trend/ - "Формула-1" опубликовала обновленный календарь нового сезона.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на официальный сайт "Формулы-1", дата проведения Гран-при в Азербайджане назначена на шестое июня 2021 года.

Отметим, что все 23 гонки сохранены, но сезон стартует с Гран-при Бахрейна 28 марта.

Обновленный календарь гонок на 2021 год выглядит следующим образом:

28 марта — Бахрейн (Сахир);

18 апреля — Италия (Имола);

2 мая — еще не анонсировано;

9 мая — Испания (Барселона);

23 мая — Монако (Монако);

6 июня — Азербайджан (Баку);

13 июня — Канада (Монреаль);

27 июня — Франция (Ле-Кастелле);

4 июля — Австрия (Шпильберг);

18 июля — Великобритания (Сильверстоун);

1 августа — Венгрия (Будапешт);

29 августа — Бельгия (Спа);

5 сентября — Нидерланды (Зандворт);

12 сентября — Италия (Монца);

26 сентября — Россия (Сочи);

3 октября — Сингапур (Сингапур);

10 октября — Япония (Сузука);

24 октября — США (Остин);

31 октября — Мексика (Мехико);

7 ноября — Бразилия (Сан-Паулу);

21 ноября — Австралия (Мельбурн);

5 декабря — Саудовская Аравия (Джидда);

12 декабря — Абу-Даби (остров Яс).

Напомним, что из-за текущих ограничений, связанных с пандемией коронавируса, Гран-при Китая не состоится в запланированную дату и может пройти позднее.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev