"Формула-1" обновила календарь гонок на 2021 год
БАКУ /Trend/ - "Формула-1" опубликовала обновленный календарь нового сезона.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на официальный сайт "Формулы-1", дата проведения Гран-при в Азербайджане назначена на шестое июня 2021 года.
Отметим, что все 23 гонки сохранены, но сезон стартует с Гран-при Бахрейна 28 марта.
Обновленный календарь гонок на 2021 год выглядит следующим образом:
28 марта — Бахрейн (Сахир);
18 апреля — Италия (Имола);
2 мая — еще не анонсировано;
9 мая — Испания (Барселона);
23 мая — Монако (Монако);
6 июня — Азербайджан (Баку);
13 июня — Канада (Монреаль);
27 июня — Франция (Ле-Кастелле);
4 июля — Австрия (Шпильберг);
18 июля — Великобритания (Сильверстоун);
1 августа — Венгрия (Будапешт);
29 августа — Бельгия (Спа);
5 сентября — Нидерланды (Зандворт);
12 сентября — Италия (Монца);
26 сентября — Россия (Сочи);
3 октября — Сингапур (Сингапур);
10 октября — Япония (Сузука);
24 октября — США (Остин);
31 октября — Мексика (Мехико);
7 ноября — Бразилия (Сан-Паулу);
21 ноября — Австралия (Мельбурн);
5 декабря — Саудовская Аравия (Джидда);
12 декабря — Абу-Даби (остров Яс).
Напомним, что из-за текущих ограничений, связанных с пандемией коронавируса, Гран-при Китая не состоится в запланированную дату и может пройти позднее.
(Автор: Садраддин Агджаев)
Twitter: agdzhaev