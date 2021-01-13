В Баку создан новый транспортный коридор из "Белого города" в Центральный парк (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Светофоры, установленные на пересечении улиц Мехди Мехдизаде и Сабита Оруджева в рамках проекта по реорганизации движения на улице Юсифа Сафарова, заработали в тестовом режиме, ведутся анализы.

Об этом в среду сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве. Согласно информации, в рамках проекта создана возможность прямого проезда с улицы Мехти Мехтизаде на улицу 28 Мая, с улицы Низами на улицу Сабита Оруджева. В результате расстояние, которое нужно было преодолеть автомобилям, сократилось на полтора километра.

Также в рамках проекта создан новый транспортный коридор из "Белого города" в Центральный парк.

Благодаря созданным транспортным коридорам будет частично снижена транспортная нагрузка в направлении улиц Узеира Гаджибекова, Афияддина Джалилова, Юсифа Сафарова и проспекта Нефтчиляр.

Водителей просят при приближении к перекресткам заранее определять направление и соблюдать правила движения по полосам, а также требования дорожных знаков.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)