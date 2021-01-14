Объем торговли между КНР и США в 2020 году вырос на 8,3%

Товарооборот между Китаем и США по итогам 2020 года вырос в годовом исчислении на 8,3%, до $586,72 млрд. Об этом сообщило в четверг Главное таможенное управление КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно докладу ведомства, китайский экспорт в Соединенные Штаты увеличился на 7,9%, до $451,81 млрд. Импорт американской продукции повысился на 9,8%, до $134,91 млрд.

Положительное сальдо Китая в 2020 году составило $316,9 млрд, увеличившись на 7,1% в годовом выражении по сравнению с 2019 годом.

В 2019 году китайско-американский товарооборот достиг $541,2 млрд, сократившись на 14,6%. Экспорт из Китая в США упал на 12,5% (до $418,5 млрд), поток товаров и услуг в обратном направлении снизился на 20,9% (до $122,7 млрд). Отрицательное сальдо Соединенных Штатов составило около $295,8 млрд, уменьшившись на 8,6%.

Объем внешней торговли Китая по итогам прошлого года вырос на 1,5% в годовом выражении, до $4,65 трлн. Экспорт страны в 2020 году вырос на 3,6%, до $2,59 трлн. Импорт снизился на 1,1%, до $2,055 трлн.

Только в декабре объем внешней торговли КНР составил $485,68 млрд. При этом экспорт достиг 281,93 млрд, импорт - 203,75 млрд.

В 2016 году суммарный товарооборот Китая сократился на 6,8%, до $3,68 трлн. По итогам 2017-го этот показатель увеличился на 11,4% в годовом выражении, до 4,11 трлн. В 2018 году объем торговли КНР с другими странами вырос на 12,6%, до $4,62 трлн, а в 2019-м сократился на 1%, до 4,57 трлн.