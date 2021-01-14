В Агдаме строится новая железная дорога - съемочная группа АМИ Trend наблюдала за процессом

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Барда-Агдам является частью железной дороги Евлах-Ханкенди. Эта дорога пришла в негодность в результате оккупации Ханкенди в 1991 году и Агдама в 1993 году. Примерно в течение 30 лет после этого конечной остановкой поездов была станция Кёчарли Тертерского района.

После нашей победы в 44-дневной Отечественной войне эта железная дорога будет восстановлена. В настоящее время заново отстраивается 45-километровый участок железнодорожной линии Барда - Агдам. Проектирование и строительство железной дороги будет осуществляться в два этапа. На первом этапе будет восстановлено 19 км в направлении Барда-Тезекенд, а на втором - железная дорога Тезекенд-Агдам. Согласно проекту, на станциях Кёчарли, Тезекенд и Агдам планируется построить здания в соответствии с современными стандартами.

Trend представляет вашему вниманию кадры строительного процесса:

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)