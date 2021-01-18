В ненефтяном секторе экономики Азербайджана снизилась добавленная стоимость

БАКУ /Trend/ - По предварительным данным, в 2020 году в Азербайджане произведено продукции на 72 432,2 миллиона манатов, что на 4,3 процента меньше, чем ВВП за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в понедельник Trend в Госкомстате, добавленная стоимость в ненефтегазовом секторе экономики снизилась на 2,6 процента, а в нефтегазовом секторе - на 7 процентов.

На долю промышленного производства пришлось 33,7 процента ВВП, торговли - 11,5 процентов, ремонта транспортных средств и строительства - 7,7 процентов, транспорта и складского хозяйства - 7,1 процентов, сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства - 6,9 процентов, информации и связи - два процента, общепита и размещения туристов - 1,2 процента, на долю других сфер пришлось 20,2 процентов. Чистый налог на товар и импорт составил 9,7 процентов от ВВП.

Объем ВВП на душу населения в 2020 году составил 7 262,8 маната.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)