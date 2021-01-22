В Азербайджане с 1 февраля начинается прием обращений для получения единовременной субсидии

БАКУ /Trend/ - Фермеры, которым будет выплачиваться единовременная субсидия за интенсивные сады шести видов плодовых культур (апельсин, мандарин, лимон, фундук, оливки, гранат), разбитые в 2021 году, в течение последующих четырех лет будут получать субсидии на посев с большим коэффициентом (3,5) на гектар.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве сельского хозяйства, для частичной компенсации затрат на создание интенсивных садов в этом году за лимонные сады будут выплачиваться единовременные субсидии в размере 11000 манатов за гектар; за апельсиновые и мандариновые сады - 9000 манатов за гектар; за гранатовые сады - 5000 манатов за гектар; за оливковые сады - 4900 манатов за гектар; за фундуковые сады - 4400 манатов. Помимо этого, владельцы садов получат субсидию на посадку в размере 700 манатов за гектар. Для стимулирования посадки новых садов эта субсидия выделяется в течение первых 4 лет существования сада.

Для получения единовременной субсидии фермеры могут подать заявку с первого февраля по 31 мая. Для этого фермер должен пройти регистрацию в Информационной системе электронного сельского хозяйства с соответствующим документом, подтверждающим право использования земельного участка. В рамках процесса фермер должен ввести в систему координаты земельного участка, который позже будет исследован. Основным условием получения субсидии является то, чтобы сад был посажен в 2021 году, в период мониторинга саженцы были высажены в соответствии с правилами создания интенсивных садов, установлена ​​система капельного орошения. Дополнительные условия для фундуковых, оливковых и гранатовых садов будут объявлены позднее.

Садам, которые не отвечают вышеуказанным условиям, будет выплачена только единовременная субсидия на посадку.

Напомним, что с января 2020 года фермеры подают заявки на субсидии через электронную информационную систему, субсидии переводятся на их фермерскую карту. Согласно новому правилу, обналичить можно только 25 процентов субсидий на посевные, выплачиваемые фермерам, остальную часть фермер получает, оплачивая через POS-терминалы семена, удобрения и т.д., необходимые для хозяйственной деятельности.

Дополнительную информацию о субсидиях можно получить, посетив сайт www.dxr.az. Также с необходимой информацией можно ознакомиться на сайте Агентства по аграрному кредитованию и развитию www.akia.gov.az.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)