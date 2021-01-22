В США заявили, что власти должны принять неотложные меры стимулирования экономики
Власти США должны принять неотложные меры стимулирования экономики в условиях пандемии, иначе придется выбираться "из еще более глубокой ямы". Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Брайен Диз, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы находимся в опасном ситуации [с точки зрения] вируса и экономики. Без решительных действий мы рискуем попасть в очень глубокую экономическую яму, еще более серьезную, чем кризис, в котором мы находимся [сейчас]", - сказал он.
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