В Азербайджане внесены изменения в правила оказания электронных услуг НПО – Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал Указ о внесении изменений в Указ Президента Азербайджана № 26 от 20 ноября 2013 года "О мерах в связи с усовершенствованием оказания электронных услуг неправительственным организациям".

Согласно указу, в связи с исполнением законов Азербайджана "О внесении изменений в закон Азербайджана "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" № 156-VIQD от 30 июня 2020 года и "О внесении изменений в закон Азербайджана "О неправительственных организациях" № 157-VIQD от 30 июня 2020 года, в Указ Президента Азербайджана "О мерах в связи с усовершенствованием оказания электронных услуг неправительственным организациям" № 26 от 20 ноября 2013 года вносятся следующие изменения:

пункт 3.3 дается в нижеприведенной редакции:

"3.3. подача неправительственными организациями для регистрации грантовых договоров (решений), договоров о регистрации услуг или выполнении работ за счет иностранных финансовых источников, регистрация и включение в реестр грантов, договоров об оказании услуг и пожертвований Министерством юстиции Азербайджанской Республики;".

Также в закон вносятся подпункты 3.3-1 и 3.3-2 в следующем содержании:

"3.3-1. предоставление неправительственными организациями информации о размерах полученных пожертвований и доноров, а также включение этой информации в реестр грантов, контрактов на оказание услуг и пожертвований Министерством юстиции Азербайджанской Республики;

3.3-2. государственная регистрация изменений в учредительных документах неправительственных организаций, а также любых последующих изменений зафиксированных фактов."