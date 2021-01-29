До 2025 года объем ненефтяного экспорта планируется увеличить вдвое – Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Для расширения экспорта планируется поставлять около 120 видов продукции на более чем 20 рынков.

Об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что в целом до 2025 года объем ненефтяного экспорта планируется увеличить вдвое.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)