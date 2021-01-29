До 2025 года объем ненефтяного экспорта планируется увеличить вдвое – Микаил Джаббаров
БАКУ /Trend/ - Для расширения экспорта планируется поставлять около 120 видов продукции на более чем 20 рынков.
Об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров, сообщает в пятницу Trend.
Он отметил, что в целом до 2025 года объем ненефтяного экспорта планируется увеличить вдвое.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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