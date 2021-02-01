Сроки вступления в силу нового требования по строительству в Азербайджане продлены еще на 3 года

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сроки требования по соответствию строительных проектов детальному плану градостроительной документации будут продлены еще на три года.

Как сообщает в понедельник Trend, вопрос в связи с этим отражен в вынесенной сегодня на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент) поправке в закон "Об утверждении, вступлении в силу Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики и связанном с этим правовом регулировании".

Изменением срок, предусмотренный в первом предложении статьи 11.1 Кодекса о соответствии строительных объектов градостроительной документации, будет увеличен с 8 до 11 лет. Таким образом, требование о соответствии строительных проектов требованиям градостроительной документации, в том числе детального плана, вступит в силу в 2023 году.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)