Существующие финансовые возможности Азербайджана достигли исторического максимума

БАКУ /Trend/ - Независимый Азербайджан переживает исторически переломный момент в своем экономическом, социальном, политическом и культурном развитии. Целенаправленные социально-экономические реформы, проведенные в стране в этот период, обеспечили укрепление и модернизацию национальной экономики. На основе динамичного развития за последние 17 лет экономика страны выросла более чем в три раза, была создана сильная социально-экономическая инфраструктура, а уровень бедности в условиях позитивного демографического роста значительно снизился. Существующие финансовые возможности достигли исторического максимума, и Азербайджан укрепился в группе стран с доходом выше среднего.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в распоряжении Президента Ильхама Алиева об утверждении "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию".

Подчеркивается, что растущая экономическая мощь позволила Азербайджану инициировать крупные проекты, которые могут изменить экономику Южного Кавказа и прилегающих регионов. Являясь локомотивом региональной экономики, страна стала одним из надежных партнеров мира в области энергетической безопасности. Все это повысило экономическую роль Азербайджана в регионе, заложило прочную основу для его устойчивости к внешним воздействиям и восстановления его суверенитета как независимого государства.

Полученное экономическое преимущество, социально-политическая и социально-экономическая основа, сформированная за многие годы, также увеличили военную мощь страны. Эти достижения трансформировались в историческую победу, которая привела к освобождению наших земель от оккупации и восстановлению территориальной целостности. Обеспечение политического и экономического суверенитета Азербайджана историческим заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года, создает широкие возможности для полного использования имеющегося экономического потенциала освобожденных территорий на благо нашего народа. Завоеванная победа станет новой возможностью в ближайшие годы благодаря систематическим и устойчивым реформам.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)