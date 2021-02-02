Доля частного сектора в финансировании ненефтяного сектора Азербайджана будет увеличена

БАКУ /Trend/ - Экономический рост должен основываться на передовых и эффективных частных инициативах, поэтому необходимо укреплять государственно-частное партнерство. Следует возродить активность инновационного частного сектора и увеличить его долю в финансировании ненефтяного сектора.

Об этом говорится в утвержденных сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева Национальных приоритетах по социально-экономическому развитию "Азербайджан 2030", сообщает во вторник Trend.

Подчеркивается, что необходимо значительно улучшить деловую среду, чтобы частный сектор, особенно малые и средние предприятия, стал основным источником экономического роста и занятости, повысить прозрачность судебной системы и предотвратить недобросовестную конкуренцию. Должна быть реализована новая прозрачная стратегия приватизации, повышена экономическая эффективность механизмов продвижения бизнеса. Налоговая и таможенная политика должна служить стимулом для предпринимательства, создавая при этом адекватные возможности для удовлетворения расходов государственного бюджета.

Следует ускорить развитие рынков капитала и страхования, которые являются основным источником долгосрочных инвестиционных ресурсов в экономике. Необходимо обеспечить стабильность национального банковского сектора, повысить доверие к нему, увеличить долю банков в финансировании реального сектора экономики и стимулировать развитие предпринимательской активности. Должны быть созданы реальные рабочие механизмы, обеспечивающие доступность банковских кредитов для предпринимательской деятельности, и устранены бюрократические препятствия для предоставления банковских кредитов.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)