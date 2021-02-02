В Азербайджане будут обеспечены низкие и стабильные цены

БАКУ /Trend/ - Необходимо обеспечить низкие и стабильные цены, что является основным критерием макроэкономической стабильности.

Как передает во вторник Trend, это отражено в утвержденных сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева Национальных приоритетах по социально-экономическому развитию "Азербайджан 2030".

В документе подчеркивается, что одним из главных факторов сопротивления внешним шокам являются валютные резервы государства, а другим - дисциплинированные заимствования. Чтобы поддерживать валютные резервы на стабильном уровне, следует постепенно сокращать долю трансфертов из Государственного нефтяного фонда в госбюджет. Совокупный долг должен служить макроэкономической стабильности, в том числе стабильности государственного бюджета. Управление внутренним долгом должно поддерживать развитие финансовых рынков в стране и стабильный уровень внешнего долга, усиливать контроль над заимствованиями государственных компаний, и на этой основе должно быть организовано управление государственным и квазигосударственным долгом.

Необходимо обеспечить низкие и стабильные цены, что является основным критерием макроэкономической стабильности. Такая стабильность должна улучшить ожидания в экономике, защитить сбережения от обесценивания и увеличить инвестиции. Ценовая стабильность должна быть обеспечена за счет более эффективной привязки. Устойчивая финансовая стабильность, являющаяся другим важным критерием макроэкономической стабильности, должна обуславливать эффективную деятельность финансовых рынков, увеличение финансовой глубины и расширение доступа к финансам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)