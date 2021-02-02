На свыше 2 тыс. гектарах освобожденных земель в Агдамском районе посажена пшеница

БАКУ /Trend/ - Посев пшеницы на освобожденных от оккупации территориях Агдамского района Азербайджана продолжается.

Об этом во вторник сказал Trend замглавы ИВ Агдамского района Аллахверен Алиев. По его словам, 2 205 гектаров освобожденных территорий района уже полностью очищены от мин.

"Из них 2 190 гектаров вспахано. На территориях, где была проведена вспашка, посажена пшеница. Вспашка на других разминированных территориях продолжается. Однако посев пшеницы приостановлен, поскольку после февраля будет начат весенний посев", - добавил Аллахверен Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)