На свыше 2 тыс. гектарах освобожденных земель в Агдамском районе посажена пшеница
БАКУ /Trend/ - Посев пшеницы на освобожденных от оккупации территориях Агдамского района Азербайджана продолжается.
Об этом во вторник сказал Trend замглавы ИВ Агдамского района Аллахверен Алиев. По его словам, 2 205 гектаров освобожденных территорий района уже полностью очищены от мин.
"Из них 2 190 гектаров вспахано. На территориях, где была проведена вспашка, посажена пшеница. Вспашка на других разминированных территориях продолжается. Однако посев пшеницы приостановлен, поскольку после февраля будет начат весенний посев", - добавил Аллахверен Алиев.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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