АПБ Азербайджана отказало в регистрации трем бизнес-субъектам
БАКУ /Trend/ - Согласно статье 7 Закона Азербайджанской Республики "О пищевых продуктах" 1-2 февраля 2021 года 57 субъектов предпринимательства, которые осуществляют деятельность в сфере пищевых продуктов, были зарегистрированы на предмет безопасности пищевых продуктов, сообщили в среду Trend в Агентстве пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана.
Было также отмечено, что в то же время на основании недостатков, выявленных в результате проверок и экспертиз, трем субъектам в регистрации пищевой безопасности было отказано.
Ниже представлены субъекты, которым было отказано в регистрации:
|
№
|
Название субъекта
|
Направление деятельности
|
Причина отказа
|
1
|
ООО ZAQATALA-BROYLER
|
Производство
|
Не соответствует требованиям соответствующих санитарных норм и правил
|
2
|
Исмаилов Ариф Орудж оглу
|
Упаковка
|
Не соответствует требованиям соответствующих санитарных норм и правил
|
3
|
Гусейнов Эмин Гаджиага оглы
|
Розничная торговля
|
Предприниматель прекратил свою деятельность.
Агентство вновь призывает субъекты предпринимательства, функционирующих в сфере пищевых продуктов, пройти регистрацию в целях обеспечения безопасности пищевых продуктов и вести свою деятельность в соответствии с законом.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)