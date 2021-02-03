АПБ Азербайджана отказало в регистрации трем бизнес-субъектам

БАКУ /Trend/ - Согласно статье 7 Закона Азербайджанской Республики "О пищевых продуктах" 1-2 февраля 2021 года 57 субъектов предпринимательства, которые осуществляют деятельность в сфере пищевых продуктов, были зарегистрированы на предмет безопасности пищевых продуктов, сообщили в среду Trend в Агентстве пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана.

Было также отмечено, что в то же время на основании недостатков, выявленных в результате проверок и экспертиз, трем субъектам в регистрации пищевой безопасности было отказано.

Ниже представлены субъекты, которым было отказано в регистрации:

№ Название субъекта Направление деятельности Причина отказа 1 ООО ZAQATALA-BROYLER Производство Не соответствует требованиям соответствующих санитарных норм и правил 2 Исмаилов Ариф Орудж оглу Упаковка Не соответствует требованиям соответствующих санитарных норм и правил 3 Гусейнов Эмин Гаджиага оглы Розничная торговля Предприниматель прекратил свою деятельность.

Агентство вновь призывает субъекты предпринимательства, функционирующих в сфере пищевых продуктов, пройти регистрацию в целях обеспечения безопасности пищевых продуктов и вести свою деятельность в соответствии с законом.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)