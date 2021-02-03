В Азербайджане утверждена новая форма электронной счет-фактуры

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджанской Республики дал разъяснение по постановлению № 26 "Об утверждении "Формы, правил применения, учета и использования электронной счет-фактуры".

Как в среду сообщили Trend в Кабмине, по утвержденным в новой редакции правилам станет возможным гибкое регулирование операций налогоплательщиков, определение характера операций, снижение административной нагрузки на налогоплательщиков и усовершенствование механизма контроля.

Полученные электронные счета-фактуры также послужат основанием для возмещения НДС, уплаченного налогоплательщиками. Помимо этого, было выделено 9 типов электронных счет-фактур в соответствии с характером операций, проводимых налогоплательщиками.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)