Состоялось очередное заседание Координационного штаба по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) (версия 3)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:31)

БАКУ /Trend/ - Проведено очередное заседание Координационного штаба, созданного распоряжением Президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года для решения социально-экономических, гуманитарных, организационных и других неотложных вопросов, а также координации деятельности в этих сферах на освобожденных территориях страны, сообщает в четверг Trend.

Открывая заседание, руководитель Администрации Президента Самир Нуриев проинформировал присутствующих о поручениях главы государства и работе, осуществляемой в соответствии с обозначенными стратегическими направлениями.

Он отметил, что основными задачами, стоящими перед страной, являются динамичное и качественное выполнение работ по восстановлению, представляющих важность в национальном масштабе, а также эффективное применение в этих процессах самых передовых стандартов и технологий.

Самир Нуриев подчеркнул важность скоординированного и последовательного поэтапного осуществления работ соответствующими структурами на основании поручений главы государства.

На заседании были рассмотрены работы по графику министерств и других госструктур на основании Плана стратегической деятельности и Плана мер, составленных Штабом.

В Центре при Штабе, в котором функционируют Рабочие группы по 17 направлениям, в настоящее время представлены 55 структур и около 150 сотрудников. К работе Центра также привлечены эксперты в различных областях.