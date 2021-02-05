В Азербайджане переход глобальной рецессии в острую фазу был пресечен – Минфин

БАКУ /Trend/ - Как и во всех странах мира, в прошлом году и в Азербайджане экономика столкнулась с испытанием под названием пандемия коронавируса. Глобальная пандемия, ограничения, введенные для борьбы с ней, ослабление экономической активности и сокращение потребительского спроса, а также решения по сокращению добычи, принятые нефтедобывающими странами, оказали негативное воздействие на экономику страны. Однако в результате принятых систематических и комплексных мер переход глобальной рецессии из-за внешних шоков в острую фазу в Азербайджане был пресечен.

Как передает в пятницу Trend, об этом на расширенном коллегиальном заседании в Министерстве финансов, посвященном итогам 2020 года и предстоящим в 2021 году задачам, сказал министр, председатель Коллегии Самир Шарифов.

По его словам, в июле 2020 года были оперативно проанализированы новые экономические реалии в стране и пересмотрен госбюджет, уточнены поступления по некоторым доходам, сокращены неприоритетные расходы и увеличены расходы по ряду необходимых направлений. Обладающие значительным финансовым весом задачи, поставленные Президентом Ильхамом Алиевым перед Министерством финансов в отчетном году, были полностью решены; все вопросы государственного значения и социальные программы, финансирование которых предусмотрено из государственного бюджета, в том числе удовлетворение растущих потребностей системы здравоохранения страны, снижение негативного воздействия пандемии на экономику, меры экономической поддержки уязвимых групп и бизнеса, повышение оборонного потенциала и усиление материально-технического обеспечения вооруженных сил были профинансированы в полном объеме.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)