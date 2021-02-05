Об исполнении доходов и расходов госбюджета Азербайджана в 2020 году

БАКУ /Trend/ - Несмотря на неблагоприятную обстановку и трудности, исполнение государственного и сводного бюджетов в 2020 году характеризовалось положительной динамикой.

Как передает в пятницу Trend, об этом было сказано в ходе сегодняшнего заседания Коллегии министерства финансов Азербайджана.

Было отмечено, что по оперативным данным, в 2020 году доходы сводного бюджета составили 24 миллиарда 463 миллиона манатов, а расходы - 29 миллиардов 160 миллионов манатов. Дефицит сводного бюджета в 4 миллиарда 698 миллионов манатов был на 3 миллиарда 248 миллионов манатов или на 40,9 процентов меньше прогнозируемого дефицита в 7 миллиардов 945 миллионов манатов.

В 2020 году доходы госбюджета исполнены на 24 миллиарда 679 миллионов манатов или 102,3 процента, а расходы - на 26 миллиардов 416 миллионов манатов или 96,1 процентов. Дефицит государственного бюджета составил 1 миллиард 737 миллионов манатов, что на 1 миллиард 631 миллион манатов или на 48,4 процентов меньше прогнозируемого дефицита в 3 миллиарда 368 миллионов манатов.

Было подчеркнуто, что существенное сужение бюджетного дефицита против прогноза было связано, прежде всего, с тем, что фискальные органы обеспечили превышение доходов государственного бюджета и эффективное исполнение расходов государственного бюджета. Таким образом, Государственная налоговая служба обеспечила перечисление в госбюджет 7 миллиардов 387 миллионов манатов, что на 197 миллионов манатов больше прогноза. Государственный таможенный комитет перевел в госбюджет 3 миллиарда 938 миллионов манатов, что на 108 миллионов манатов больше прогнозируемых 3 миллиардов 830 миллионов манатов. Доходы от трансфера Государственного нефтяного фонда составили 100 процентов или 12 миллиардов 200 миллионов манатов.

От бюджетных организаций в государственный бюджет поступило 596 миллионов манатов внебюджетных доходов и 558 миллионов манатов прочих доходов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)