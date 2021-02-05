В бюджетных организациях выявлены необоснованные расходы на 89,24 млн манатов – Минфин Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Проверки, проведенные Службой государственного финансового контроля в бюджетных организациях, выявили чрезмерные и необоснованные расходы на общую сумму 89,24 миллиона манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом было сказано в ходе коллегиального заседания в Министерстве финансов Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе проверок 37, 535 миллиона манатов из этой суммы было возмещено виновными лицами.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)