В бюджетных организациях выявлены необоснованные расходы на 89,24 млн манатов – Минфин Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Проверки, проведенные Службой государственного финансового контроля в бюджетных организациях, выявили чрезмерные и необоснованные расходы на общую сумму 89,24 миллиона манатов.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом было сказано в ходе коллегиального заседания в Министерстве финансов Азербайджана.
Было отмечено, что в ходе проверок 37, 535 миллиона манатов из этой суммы было возмещено виновными лицами.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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