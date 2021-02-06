С 1 апреля в Азербайджане вступают в силу новые требования в связи с растительными маслами

БАКУ /Trend/ - Принятые решением Коллегии Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана от 18 декабря 2020 года № 20 несколько технических нормативно-правовых актов по направлениям деятельности Агентства зарегистрированы министерством юстиции и внесены в государственный реестр правовых актов.

Как сообщили в субботу Trend в Агентстве, согласно решению Коллегии утверждены "Минимальные требования к качеству и безопасности масел, именуемых растительными", "Санитарные нормы и правила по остаточному содержанию фармакологически активных веществ в продуктах животного происхождения по классификации ветеринарных препаратов" и "Санитарные нормы и правила о предельно допустимом количестве загрязняющих примесей в пищевых продуктах".

Согласно законодательству, эти технические нормативно-правовые акты вступают в силу с первого апреля 2021 года.

В разработке "Минимальных требований к качеству и безопасности масел, именуемых растительными" сделана отсылка к международному стандарту "Масел, именуемых растительными" CXS (Codex Stan) № 210-1999 Кодекса Алиментариуса.

"Санитарные нормы и правила по остаточному содержанию фармакологически активных веществ в продуктах животного происхождения по классификации ветеринарных препаратов" в целях обеспечения пищевой безопасности определяют количество остаточного содержания фармакологически активных веществ в продуктах животного происхождения по классификации ветеринарных препаратов, в том числе запрещенные фармакологически активные вещества в пищевых продуктах животного происхождения. В разработке этих правил использованы "Максимально допустимые пределы остатков ветеринарных препаратов для пищевых продуктов и рекомендации по управлению рисками" № CX/MRL 2-2018 Комиссии Кодекса Алиментариуса, а также требований регламента комиссии ЕС № 37/2010/EEC "Классификация фармакологически активных веществ в продуктах питания животного происхождения и максимально допустимый уровень остатков".

"Санитарные нормы и правила о предельно допустимом количестве загрязняющих примесей в пищевых продуктах" подготовлены с учетом "Общего стандарта на загрязняющие примеси и токсины в пищевых продуктах и кормах"(CODEX STAN 193-1995) Кодекса Алиментариуса, а также регламента комиссии ЕС № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, устанавливающего максимальные уровни некоторых контаминантов в пищевых продуктах.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)