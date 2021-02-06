В Бакинский торговый порт прибыли два контейнерных экспортных поезда

БАКУ/Trend/ - Сегодня два экспортных поезда, прибывшие из Турции и Китая, были перегружены в Бакинском международном морском торговом порту (Port Of Baku), сообщили Trend в Порту.

По данным источника, в Бакинский Порт прибыл третий экспортный поезд из Турции.

"Поезд, которым были транспортированы медицинские и химические продукты, состоит из 42 контейнеров длиной 40 футов каждый. Контейнеры были погружены на фидерное судно "Бекет Ата" в Бакинском порту в течение шести часов и отправлены в порт "Актау" (Казахстан)", - говорится в сообщении Port Of Baku.

Отметим, что судно «Бекет Ата» прибыло сегодня в Бакинский порт из Актау, доставив из Китая 36 контейнеров промышленного оборудования (компрессоров).

Контейнеры из Турции, транспортировавшиеся по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс и через Каспийское море, отправятся в Казахстан, а оттуда в китайский город Сиань.

Напомним, что операторами третьего экспортного поезда являются члены Транскаспийского международного транспортного маршрута - компании: ADY Container (Азербайджан), KTZ Express (Казахстан), GR Logistics (Грузия) и Pacific Eurasia Logistics (Турция).

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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