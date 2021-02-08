В Азербайджане расширяется автодорога между 3-мя погранично-пропускными пунктами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На основании распоряжения Президента Азербайджана Государственное агентство автомобильных дорог продолжает работу по расширению до 4-х полос автомобильной дороги между погранично-пропускными пунктами "Ханоба", "Ширвановка" и "Самур" на азербайджано-российской государственной границе.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве, дорога была построена в 1982 году, и в результате продолжительной эксплуатации дорожное полотно пришло в негодность. Реконструкция дороги улучшит автомобильное сообщение между тремя вышеуказанными пограничными пунктами.

Кроме того, дорога будет связана с новой трассой Баку - госграница России. Таким образом, автомагистраль будет способствовать более гибкому распределению пассажиров и экспортируемых товаров между тремя контрольно-пропускными пунктами.

Согласно проекту по расширению автодороги до четырех полос, общая ее протяженность составит 23,4 километра, общая ширина – 21,6 метра, ширина проезжей части – 15 метров.

В настоящее время ведется работа по удалению имеющегося покрытия, поднятию и расширению земляной основы до уровня естественного рельефа, переносу линий связи в рамках расширения дороги, установлению свай и возведению новой основы.

Проект также предусматривает строительство одного путепровода на международной железнодорожной линии Самур-Ялама, двух мостов через водные каналы Хан-Архы и Самур-Абшерон и автодорожного тоннеля на пересечении с местной дорогой в Ханобе.

Реконструкцию автодороги между погранично-пропускными пунктами "Ханоба", "Ширвановка" и "Самур" планируется завершить в течение 2022 года.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)